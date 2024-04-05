Сенатор Пушков: заявления о выходе США из НАТО – пустая риторика

Глава миссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал пустой риторикой заявления о намерении экс-президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО в случае его прихода к власти, для вывода страны из альянса нужно согласие сената, а такового не будет.