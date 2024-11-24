LG поможет Samsung с нуля создать «настоящий ИИ-смартфон» — он выйдет в 2025 году и вы не сможете его купитьLG закрыла подразделение, выпускавшее смартфоны, в 2021 году, но это не значит, что компания больше не связана с этим рынком.