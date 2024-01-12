СГК признала проблемы с восстановление теплоснабжения после аварии в Новосибирске

Пониженные параметры отопления фиксируются в Ленинском и Кировском районах.В Новосибирске после аварии на теплотрассе, которая произошла 11 января на улице Пархоменко, вторые сутки сохраняются проблемы с отоплением в Ленинском и Кировском районах.