Утро.ru

72 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    И кому он интересен? Жид сбежал из России,это закономерно.Плакать никто не будет.Внезапно объявивш...
  • ИГОРЬ
    Говорить легко, но Ректоры должны проанализировать учебный процесс в своих вузах и особенное внимание обратить на соц...Российский союз р...
  • Елена Мамонова
    надо уничтожить всю их военную инфраструктуру,наше командование всё это продумываетРоссия проводит в...

Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

Заявления США о формировании глобальной коалиции против России оказались сильно преувеличены – NI

США не смогли сформировать глобальную коалицию против России. К такому выводу пришел американский эксперт в области обороны и международной политики Тед Карпентер после голосования в Генассамблее ООН по вопросу российской спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх