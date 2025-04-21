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Инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

Инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармацевтической отрасли придется на 2026 год, когда в эту сферу вложат на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение компании OKS Labs by Okkam.

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