Инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармацевтической отрасли придется на 2026 год, когда в эту сферу вложат на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение компании OKS Labs by Okkam.
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