Россияне могут лишиться ряда льгот, проводя по полгода за границей

От Федеральной налоговой службы (ФНС) стали приходить обновленные анкеты, в которых помимо обычной информации по зарубежным счетам просят предоставить копию всех страниц загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных вне России, копии документов о гражданстве или ВНЖ в других странах.
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