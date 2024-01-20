Россияне могут лишиться ряда льгот, проводя по полгода за границей

От Федеральной налоговой службы (ФНС) стали приходить обновленные анкеты, в которых помимо обычной информации по зарубежным счетам просят предоставить копию всех страниц загранпаспорта, информацию о количестве дней, проведенных вне России, копии документов о гражданстве или ВНЖ в других странах.