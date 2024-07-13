Бритва Хэнлона: почему не стоит предполагать худшее

Если с нами произошло неприятное событие, мы обычно пытаемся докопаться до причины случившегося. Принцип бритвы Хэнлона прежде всего предполагает человеческие ошибки, и только потом – чьи-то осознанные злонамеренные действия.
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