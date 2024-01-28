В России захотели помочь Молдавии наладить диалог между спорящими сторонами

Россия как гарант и посредник приднестровского урегулирования готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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