Вечерняя Москва

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«Девка реально удалая»: Охлобыстин объяснил, почему Собчак прощают скандальные выходки

«Девка реально удалая»: Охлобыстин объяснил, почему Собчак прощают скандальные выходки

Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.

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