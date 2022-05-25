«Девка реально удалая»: Охлобыстин объяснил, почему Собчак прощают скандальные выходки

Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.
Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.
Свежие комментарии