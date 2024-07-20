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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик тен Хаг: «МЮ» далек от побед в АПЛ и ЛЧ. Рангник был абсолютно прав. Мы еще не настолько продвинулись, чтобы преобладала культура победителей»

Эрик тен Хаг: «МЮ» далек от побед в АПЛ и ЛЧ. Рангник был абсолютно прав. Мы еще не настолько продвинулись, чтобы преобладала культура победителей»

«Рангник был абсолютно прав [когда говорил о том, что перестройка в «МЮ» похожа на операцию на открытом сердце].

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