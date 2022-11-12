Энциклопедия Техники

418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Как маленькие дети,не знали с кем связались.Шведский производ...
  • Владимир Алтайцев
    Чем недовольна  некая  дорофеева?Али  за  США  душа  твоя  гнилая  изболелась?"Воевода", компон...
  • Малик Гумеров
    "Луна - единственный естественный спутник Земли." = Только  искусственный спутник !!!       И приливы не зависят от  ...Без луны мы бы не...

Самсунг поломали много часов своим новым ПО

Самсунг поломали много часов своим новым ПО

﻿﻿Многим пользователям нравятся умные часы от популярного корейского бренда. Однако последнее ПО для Samsung Galaxy Watch 4 оказалось, мягко говоря, не совсем доработанным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх