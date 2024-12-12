Блиновская попросила Верховный суд снизить более миллиарда рублей налогов и пени

Блогер Елена Блиновская обратилась к Верховному суду с просьбой отправить ее иск инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) вновь в Арбитражный суд для рассмотрения вопроса о снижении более миллиарда рублей налогов и пени.