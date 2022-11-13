Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Ландо Норрис: «Нашей главной задачей было обогнать Магнуссена – что мы и сделали, так что я доволен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался доволен выступлением в спринте перед Гран-при Сан-Паулу. Норрис стартовал четвертым, но на финише откатился на седьмое место.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх