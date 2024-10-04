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Из Новгородской области продолжают выдворять мигрантов-нелегалов

Из Новгородской области продолжают выдворять мигрантов-нелегалов

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Великому Новгороду совместно с представителями регионального УФСБ, провели рейд по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства на территории одного из строительных объектов в областном центре.

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