Главе киевского режима Зеленскому показалось мало 40 потужных дней принуждения России к миру, в результате которого он остался без моря, логистики и с перспективой зимовать без света, и теперь он грозит гражданской авиации в небе над Россией.
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