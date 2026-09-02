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«Пора заземлять»: военкор призвал немедленно ликвидировать Зеленского

«Пора заземлять»: военкор призвал немедленно ликвидировать Зеленского

Главе киевского режима Зеленскому показалось мало 40 потужных дней принуждения России к миру, в результате которого он остался без моря, логистики и с перспективой зимовать без света, и теперь он грозит гражданской авиации в небе над Россией.

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