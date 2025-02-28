Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Безучастно стоял в стороне": Буйнов на "Лексусе" сбил женщину и поехал на корпоратив

"Безучастно стоял в стороне": Буйнов на "Лексусе" сбил женщину и поехал на корпоратив

Русский компас Фото: тг-канал Readovka. Народному артисту, который сам находится на волоске от смерти, уже всё равно? Карина ДРУЖИНИНА Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Апрелевке 26 февраля примерно в 18 часов.

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Комментарии
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Галина
При чем тут заболевание? Оно дает право давить людей? А если б на вас наехал или на кого нибудь из ваших родных? Легко быть добрым за чужой счет. Еще и скорость превысил.  Голову тоже надо иногда включать. А он крыса был и остался..
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4 час.
Галина
Ни голоса, ни харизмы, пошлость  одна и показушность. Как может нравиться эта бесталанность.?Пришел на  волне 90х, когда   тьма безголосых по блату пролезало во все сферы культуры, многих уже и не помнят, да и этого мало кто помнит,надоели бездари.
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4 час.
Александр Павлов
А при чем здесь его голос и профессия? Он нарушитель как и все в подобных случаях и к нему будут применены законные меры на общих основаниях. И при чем тут крысы? Остальные наезжающие на пешеходов не крысы?
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3 час.
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