"Безучастно стоял в стороне": Буйнов на "Лексусе" сбил женщину и поехал на корпоратив

Галина При чем тут заболевание? Оно дает право давить людей? А если б на вас наехал или на кого нибудь из ваших родных? Легко быть добрым за чужой счет. Еще и скорость превысил. Голову тоже надо иногда включать. А он крыса был и остался..

Галина Ни голоса, ни харизмы, пошлость одна и показушность. Как может нравиться эта бесталанность.?Пришел на волне 90х, когда тьма безголосых по блату пролезало во все сферы культуры, многих уже и не помнят, да и этого мало кто помнит,надоели бездари.