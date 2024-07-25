НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Степанов о заплыве на 400 м в финале Кубка России: «Результат мусорный. Думаю, кто‑то из зрителей навел на меня порчу»

В Екатеринбурге проходит финал Кубка России по плаваннию. В среду Степанов с результатом в 4 минуты 4,38 секунды занял 24‑е место в предварительных заплывах на дистанции 400 метров вольным стилем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх