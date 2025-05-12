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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Адельман: «Это была по-настоящему отвратительная баскетбольная игра»

«Это была по-настоящему отвратительная баскетбольная игра.  Думаю, обе команды были очень уставшими после невероятно жесткого овертайма в прошлом матче.

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