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Nature: эксперты объяснили причины спора вокруг новой эпохи Антропоцен

Nature: эксперты объяснили причины спора вокруг новой эпохи Антропоцен

Редакция издания Nature Reviews Earth & Environment оценила результаты дискуссии об Антропоцене — гипотетической геологической эпохе, в которой человечество стало главной силой, меняющей климат, ландшафты и биологические циклы планеты.

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