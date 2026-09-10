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Минюст внес 15 иностранных НПО в список нежелательных на территории России

Минюст внес 15 иностранных НПО в список нежелательных на территории России

Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ пополнился 15 иностранными неправительственными организациями, 10 сентября следует из информации опубликованной на сайте Министерства юстиции России.

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