Минюст внес 15 иностранных НПО в список нежелательных на территории России

Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ пополнился 15 иностранными неправительственными организациями, 10 сентября следует из информации опубликованной на сайте Министерства юстиции России.
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