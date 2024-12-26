Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В России могут начать штрафовать за VPN. По словам специалиста, РКН может отслеживать, кто пользуется софтом для обхода блокировок.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В России могут начать штрафовать за VPN. По словам специалиста, РКН может отслеживать, кто пользуется софтом для обхода блокировок.
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