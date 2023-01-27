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«Ньюкасл» и Триппьер продлили контракт до 2025 года

«Ньюкасл» и Триппьер продлили контракт до 2025 года

Киран Триппьер и «Ньюкасл» продлили контракт. Новое соглашение 32-летнего защитника сборной Англии и «сорок» рассчитано до лета-2025 года.

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