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«Проделана ювелирная работа»: как Мария Горбань изменила свою внешность

«Проделана ювелирная работа»: как Мария Горбань изменила свою внешность

Поклонники актрисы Марии Горбань часто обсуждают в сети ее перемены во внешности. Врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова объяснила, что черты лица актрисы изменились не только благодаря специальным процедурам.

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