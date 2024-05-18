«Проделана ювелирная работа»: как Мария Горбань изменила свою внешность

Поклонники актрисы Марии Горбань часто обсуждают в сети ее перемены во внешности. Врач дерматолог-косметолог Мария Колдашова объяснила, что черты лица актрисы изменились не только благодаря специальным процедурам.
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