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Александр Кожевников: «Жаль, что с финского антихоккея в КХЛ многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства»

– Жаль, что с финского антихоккея в КХЛ в последние годы многие берут пример. Он эффективен только в условиях непрофессионального судейства, когда пропускается мелкий фол и тем самым допускается притормаживание игры.

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