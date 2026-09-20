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Кудашов о 3:5 от «Динамо» Минск: «Автомобилист» пропустил очень легкие голы, дал сопернику забить. Это надо исправлять»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минского « Динамо » (3:5) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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