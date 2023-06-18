Владимир Корнилов: Борис Джонсон пробует новомодный препарат для похудения. Что из этого вышло?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Итак, сегодня на страницах таблоида Daily Mail дебютировал его новый колумнист — БОРИС!И знаете, чему посвящена первая колонка сего автора? Думаете, извинениям перед британцами за нарушения собственных законов во время беспробудных пьянок? Или может быть, Бориске стало стыдно перед украинцами за то, что по его милости они продолжают гибнуть тысячами?Как бы не так! На целую полосу сей автор пишет о том, как он воспользовался новомодным препаратом для похудения! Пишет: «Я надеялся, это остановит мои полуночные рейды в холодильник за чеддером и чоризо».