GOLOS.EU

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Украинец не национальность, и такой не было никогда. Её  Ленин и коммунисты придумали.Николай Азаров: М...
  • Юрий Барабаш
    Александр Скубчен...
  • Геннадий Бережнов
    ВСУ несут чудовищные потери, но упорно лезут. А вот спросить каждого зачем он идёт на смерть, но не каждый ответит. Н...Александр Семченк...

Владимир Корнилов: Борис Джонсон пробует новомодный препарат для похудения. Что из этого вышло?

Владимир Корнилов: Борис Джонсон пробует новомодный препарат для похудения. Что из этого вышло?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Итак, сегодня на страницах таблоида Daily Mail дебютировал его новый колумнист — БОРИС!И знаете, чему посвящена первая колонка сего автора? Думаете, извинениям перед британцами за нарушения собственных законов во время беспробудных пьянок? Или может быть, Бориске стало стыдно перед украинцами за то, что по его милости они продолжают гибнуть тысячами?Как бы не так! На целую полосу сей автор пишет о том, как он воспользовался новомодным препаратом для похудения! Пишет: «Я надеялся, это остановит мои полуночные рейды в холодильник за чеддером и чоризо».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх