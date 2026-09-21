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ИА Регнум

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В Британии еще один город хочет выйти из состава королевства

В Британии еще один город хочет выйти из состава королевства

Небольшой город Барнем на юге Англии намерен последовать примеру Пиддингтона и провести референдум о выходе из состава Великобритании из-за массового наплыва беженцев.

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