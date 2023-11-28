Поло — «новая футболка» сезона 2024? От подиумных трендов до нарядов знаменитостей — вот почему эта вещь в стиле преппи возвращается…

Вслед за белой майкой, ожидается, что поло в студенческом стиле Preppy станет обязательным модным предметом гардероба в новом сезоне 2024… Когда Миучча Прада решает вернуться, остальной мир моды, как правило, следует ее примеру.
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