Синяки и ссадины: Гуф «получил леща» от любовника своей жены

Рэпер и его бывшая супруга прилетели в Таиланд, чтобы продолжить выяснение отношений. Гуф с бывшей женой Юлией Королевой соцсетиЗря общественность надеялась, что Алексей Долматов, он же Гуф, и его супруга Юлия Королева после развода всё урегулировали между собой, чтобы дальше двигаться каждый своей дорогой.