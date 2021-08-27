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Инцидент с игрой в кошки-мышки между британской АУГ и китайскими МАПЛ типа 093 обрастает подробностями

Инцидент с игрой в кошки-мышки между британской АУГ и китайскими МАПЛ типа 093 обрастает подробностями

Как известно, многочисленные китайские военные эксперты и осведомленные обозреватели буквально в один голос пытаются опровергнуть подлинность информации источников в оборонном ведомстве Великобритании об обнаружении и идентификации месяцем ранее в акватории Южно-Китайского моря трёх многоцелевых атомных подводных крейсеров проекта 093B/G «Shang» ВМС НОАК операторами-гидроакустиками противолодочных фрегатов проекта 23 HMS «Kent» (F78) и HMS «Richmond» (F239), а также многоцелевой АПЛ класса «Astute», то и дело обличая сотрудников военного ведомства Уайтхолла и британские СМИ в хвастовстве и пафосном восхвалении и зав.

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