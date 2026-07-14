Коротченко: Европейские лидеры потеряли страх

Есть ли предел у эскалации, на которую делают ставку спонсоры киевского режима, или они уверены, что стоят за схваткой и могут безопасно манипулировать Зеленским? Почему европейские лидеры ведут себя так, словно утратили инстинкт самосохранения? Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с гостем программы "События.