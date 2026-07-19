В Кирове сошли с рельсов два грузовых вагона, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. «По предварительным данным, 19 июля 2026 года в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошёл сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами», — рассказали в транспортной прокуратуре.