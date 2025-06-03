Учёные предупреждают родителей: cмартфоны для детей — прыжок в депрессию

Результаты проведенного в Финляндии исследования с участием 500 детей, за которыми наблюдали в течение 8 лет, свидетельствуют о том, что экраны, особенно мобильных телефонов, оказывают большее влияние на появление депрессии и стресса, чем снижение физической активности.