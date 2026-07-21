Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана. В ответ на вопрос журналистов о возможном перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана Трамп заявил, что США внимательно следят за соответствующими объектами и потоками материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии