Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана. В ответ на вопрос журналистов о возможном перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана Трамп заявил, что США внимательно следят за соответствующими объектами и потоками материалов.