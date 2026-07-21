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Русская весна

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Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана (ВИДЕО)

Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана. В ответ на вопрос журналистов о возможном перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана Трамп заявил, что США внимательно следят за соответствующими объектами и потоками материалов.

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