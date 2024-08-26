За семь месяцев текущего года из Татарстана за рубеж отправлено 230 тыс. тонн водным транспортом зерновой продукции.
Экспорт зерна из Татарстана через порты в этом году вырос почти в три раза
Комментарии
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y
yumashev
Экспорт должен давать блага производителю, потому что победить Запад Россия сможет только более высоким благосостоянием своего населения и более высокими возможностями личностного духовного и физического роста через свой труд на работе, полезное использование свободного времени, семейные отношения. Россия с материально и духовно нищим населением никогда Запад не победит. Прибыль от российских, в т.ч. частных вложений должна возвращаться и вкладываться в экономику России, а не оставаться за рубежом.
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