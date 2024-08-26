НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Кислицына
    как не надоело снимать всю эту пошлость которая  расчитана на идиотовБурак Озчивит бор...
  • yumashev
    Экспорт должен давать блага производителю, потому что победить Запад Россия сможет только более высоким благосостояни...Экспорт зерна из ...
  • Федор Родников
    Если доказано,что эта особь экстремист-террорист,то не нужно его содержать отдельно,нужно уничтожать физически.Духовное собрание...

Экспорт зерна из Татарстана через порты в этом году вырос почти в три раза

Экспорт зерна из Татарстана через порты в этом году вырос почти в три раза

За семь месяцев текущего года из Татарстана за рубеж отправлено 230 тыс. тонн водным транспортом зерновой продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
yumashev
Экспорт должен давать блага производителю, потому что победить Запад Россия сможет только более высоким благосостоянием своего населения и более высокими возможностями личностного духовного и физического роста через свой труд на работе, полезное использование свободного времени, семейные отношения. Россия с материально и духовно нищим населением никогда Запад не победит. Прибыль от российских, в т.ч. частных вложений должна возвращаться и вкладываться в экономику России, а не оставаться за рубежом.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх