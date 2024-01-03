Без царя в глове. Почему из Николаевской России эмигрировало семь миллионов человек

Волюнтаризм, ГУЛАГ и казнокрадство — «гигантское наследие» последнего из Романовых Александр Широкорад На фото: Николай II (слева на первом плане), президент Французской Республики Феликс-Франсуа Фор (справа на первом плане), прибывший с официальным визитом, великий князь Владимир Александрович (в центре на втором плане) (Фото: репродукция ТАСС) 7 декабря по центральным телеканалам показали презентацию книги «Гибель империи.