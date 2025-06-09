Названа цель массированного удара по Украине

Вооруженные силы Украины в Ровенской области переоборудовали бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты президента и главнокомандующего армией, поэтому Россия провела атаку на систему принятия решений, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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