В США набирает популярность флешмоб среди фемактивисток, которые заявляют, что в знак протеста в знак протеста Дональда Трампа на президентских выборах намереваются отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока республиканец, который избран 47-м президентом страны, не покинет Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.
В США объявили "секс-забастовку" из-за победы Трампа
Комментарии
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В
Воробей
Замечательная инициатива! Всем бы женщинам в эманспированных социумах поддержать её. Сколько бы горя и убытков этим было бы сэкономлено мужчинам.
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13 час.
Ли
Людмила ивановна
Американский дебилизм во всей красе. Правильно Задорнов с Лавровым про них говорили.
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10 час.
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