В США объявили "секс-забастовку" из-за победы Трампа

В США набирает популярность флешмоб среди фемактивисток, которые заявляют, что в знак протеста в знак протеста Дональда Трампа на президентских выборах намереваются отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока республиканец, который избран 47-м президентом страны, не покинет Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.