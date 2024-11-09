Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Archi Chester
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%...«Торпеда Путина» ...
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В США объявили "секс-забастовку" из-за победы Трампа

В США объявили "секс-забастовку" из-за победы Трампа

В США набирает популярность флешмоб среди фемактивисток, которые заявляют, что в знак протеста в знак протеста Дональда Трампа на президентских выборах намереваются отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока республиканец, который избран 47-м президентом страны, не покинет Белый дом, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.

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Комментарии
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В
Воробей
Замечательная инициатива! Всем бы женщинам в эманспированных социумах поддержать её. Сколько бы горя и убытков этим было бы сэкономлено мужчинам.
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13 час.
Ли
Людмила ивановна
Американский дебилизм во всей красе. Правильно Задорнов с Лавровым про них говорили.
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10 час.

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