gorod55

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Стало известно, сколько заработала на Олимпиаде омичка Виталина Бацарашкина

Стало известно, сколько заработала на Олимпиаде омичка Виталина Бацарашкина

На данный момент в активе омичке две золотые и одна серебряная медаль. За каждое «золото» российские спортсмены, по информации Минспорта, гарантировано получат по 4 млн рублей, за «серебро» - 2,5 млн рублей, «бронзу» оценили в 1,7 млн рублей.

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