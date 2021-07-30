Стало известно, сколько заработала на Олимпиаде омичка Виталина Бацарашкина

На данный момент в активе омичке две золотые и одна серебряная медаль. За каждое «золото» российские спортсмены, по информации Минспорта, гарантировано получат по 4 млн рублей, за «серебро» - 2,5 млн рублей, «бронзу» оценили в 1,7 млн рублей.