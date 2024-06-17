Следующая часть Lords of the Fallen будет вечным эксклюзивом Epic Games Store Разработчик Lor...

Следующая часть Lords of the Fallen будет вечным эксклюзивом Epic Games StoreРазработчик Lords of the Fallen в своем отчете для акционеров опубликовал информацию о том, что сиквел игры будет доступен только в магазине Тима СуиниЧитать дальше → источник#Epic_Games_Store #Lords_of_the_Fallen.
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