Судно "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина, сообщает РИА Новости. "Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - указано в сообщении.
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