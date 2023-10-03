Судно "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина, сообщает РИА Новости. "Сухогруз "Queen lend" под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", - указано в сообщении.