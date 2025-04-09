Маск оценил мем российского посольства в Кении

Илон Маск в социальной сети с юмором отреагировал на мем, опубликованный посольством России в Кении. На картинке был изображен человек с флагом России, который смотрел с возвышенности на сушившихся людей с флагами США, Китая и ЕС.
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