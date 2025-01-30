В Москве задержаны экс-заместители Чубайса

В Москве за хищение 45 млрд задержаны трое экс-заместителей Чубайса в «Роснано». СМИ пишут, что среди задержанных: исполнительный директор корпорации Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян, ещё один зам и один топ-менеджер.