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Царьград

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Океанолог Таврический раскрыл миграцию медуз-ропилем во Владивосток

Океанолог Таврический раскрыл миграцию медуз-ропилем во Владивосток

Из-за глобального потепления, медузы-ропилемы мигрировали во Владивосток из южных вод Тихого океана. Океанолог Анатолий Таврический рассказал об изменениях, вызванных повышением температур, подчеркивая, что они не достигнут Камчатки.

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