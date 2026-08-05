Океанолог Таврический раскрыл миграцию медуз-ропилем во Владивосток

Из-за глобального потепления, медузы-ропилемы мигрировали во Владивосток из южных вод Тихого океана. Океанолог Анатолий Таврический рассказал об изменениях, вызванных повышением температур, подчеркивая, что они не достигнут Камчатки.
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