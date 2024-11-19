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На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

Bloomberg: Макрон пожал руку главе МИД РФ Лаврову на саммите G20 В кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) французский лидер Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь России.

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