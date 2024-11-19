На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

Bloomberg: Макрон пожал руку главе МИД РФ Лаврову на саммите G20 В кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) французский лидер Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территориям вглубь России.
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