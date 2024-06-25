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Царьград

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Циклон не отступает: на Южном Урале сильно похолодает

Циклон не отступает: на Южном Урале сильно похолодает

Челябинские синоптики опубликовали свежий прогноз погоды.В среду, 26 июня, в некоторых территориях Южного Урала похолодает до + 4 градусов.

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