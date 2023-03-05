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Фийон-Майе заразился коронавирусом: «Надеюсь вернуться к финалу Кубка мира в Осло»

Фийон-Майе заразился коронавирусом: «Надеюсь вернуться к финалу Кубка мира в Осло»

Олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон-Майе заболел коронавирусом. «Сегодня (4 марта) день пасьюта, но ковид догнал меня раньше.

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