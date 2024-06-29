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Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии

Эксперт рассказал, в каких вопросах поможет пластическая операция. Часты пожелания, которые слышит пластический хирург – умень­шить нос, скорректировать его фор­му, добиться более пра­виль­ных про­пор­ций отдельных его частей, убрать горбинку.

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