Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии

Эксперт рассказал, в каких вопросах поможет пластическая операция. Часты пожелания, которые слышит пластический хирург – уменьшить нос, скорректировать его форму, добиться более правильных пропорций отдельных его частей, убрать горбинку.
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