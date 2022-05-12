Газета «Культура»

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Дмитрий Давыдов, режиссер фильма «Нелегал»: «Якутскому кинематографу надо начинать ориентироваться на российского зрителя»

Дмитрий Давыдов, режиссер фильма «Нелегал»: «Якутскому кинематографу надо начинать ориентироваться на российского зрителя»

В прокат выходит якутская драма «Нелегал» — новый проект режиссера Дмитрия Давыдова. Да-да, того самого, чей дебют «Костер на ветру» в 2016-м стал сенсацией на международных смотрах, и чей фильм «Пугало» получил Гран-При на «Кинотавре-2020».

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