Дмитрий Давыдов, режиссер фильма «Нелегал»: «Якутскому кинематографу надо начинать ориентироваться на российского зрителя»

В прокат выходит якутская драма «Нелегал» — новый проект режиссера Дмитрия Давыдова. Да-да, того самого, чей дебют «Костер на ветру» в 2016-м стал сенсацией на международных смотрах, и чей фильм «Пугало» получил Гран-При на «Кинотавре-2020».