Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Интересное предложение. Надо его претворить в жизнь.ФАБ-3000 полетит ...
  • Dash45
    у нашей госдуры мозгов не хватаетРусские ещё больш...
  • Михаил Шаповалов
    Эпопея с предвыборным Байденом войдет в историю под названием - Большая Байда.Надвигается катас...

Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Вчера Кто такой русский? И кто из проживающих за границей иностранных граждан является нашим соотечественником, то есть должен иметь право на облегченное получение российского гражданства? Это уже давно не абстрактные, а конкретные вопросы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх