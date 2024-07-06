Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти «свои»

Вчера Кто такой русский? И кто из проживающих за границей иностранных граждан является нашим соотечественником, то есть должен иметь право на облегченное получение российского гражданства? Это уже давно не абстрактные, а конкретные вопросы.
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